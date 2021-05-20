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Adana Demirspor'un acı günü

Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’un yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Haber Merkezi AA
Adana Demirsporun acı günü
Şentürk Çalık'ın vefat haberi kulübü tarafından duyuruldu

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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