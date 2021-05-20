Adana Demirspor'un acı günü

Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Mayıs itibarıyla 2 milyar 477 milyon dolar artarak 90 milyar 328 milyon dolara ulaştı.