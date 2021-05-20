Adana Demirspor'un acı günü

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
ŞENTÜRK ÇALIK'I KAYBETTİK!#AdanaDemirspor #ŞentürkÇalık pic.twitter.com/pwB7v7DUfZ
ŞENTÜRK ÇALIK'I KAYBETTİK!#AdanaDemirspor #ŞentürkÇalık pic.twitter.com/pwB7v7DUfZ— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) May 20, 2021