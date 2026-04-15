Adana takımları maziyi arıyor

Süper Lig'den 2024-2025 sezonunda düşen Adana Demirspor, bu sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de de tutunamadı ve bitime haftalar kala 2. Lig'e düşmekten kurtulamadı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adanaspor ise son sıralarda kalarak 3. Lig'e düşen takımlar arasında yer aldı.

Adana Demirspor'a 63 puan silme cezası

Adana Demirspor, son olarak 2020-2021 sezonunda 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunda oynadığı güzel oyun ve başarısıyla dikkati çekse de sezonu 9. sırada tamamladı.

Daha sonra 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4'üncü bitiren mavi-lacivertli ekip, bir sonraki sezon tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdiği Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Romanya ekibi CFR Cluj ile Hırvat temsilcisi Osijek'i saf dışı bıraktı ancak Belçika temsilcisi Genk'e elendi.

Avrupa Konferans Ligi maçları sonrası toparlanamayan Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunu 44 puanla 12'nci, 2024-2025'i de 2 puanla 19'uncu sırada tamamladı ve Süper Lig'e veda etti.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 35 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 31 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, FIFA'nın 63 puan silme cezası nedeniyle -57 puanla son sıraya "demir" attı.

Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, bu sezon da ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un hisselerini eski başkan Ali Sancak'tan devraldı ve kulübün finansal olarak ayağa kaldırılarak borçlarının kapatılması için projeler hayata geçirdi.

Adanaspor'un istikrarsız performansı

Adanaspor da son olarak 1. Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayarak 9 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Burada başarılı olamayan Akdeniz ekibi, 2016-2017 sezonunu topladığı 25 puanla 18'inci sırada bitirdi ve yeniden alt lige düştü. Turuncu-beyazlı ekip, 8 sezon mücadele ettiği 1. Lig'de de istikrarsız bir performans sergiledi.

Sık sık teknik direktör değişiklikleri yapan ancak istikrarı sağlayamayan Adanaspor, 2024-2025 sezonunu 19'uncu sırada bitirerek 2. Lig'e düştü.

Adanaspor, bu sezon 2. Lig'de de istediği sonuçları alamadı ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıralardan kurtulamadı.

Ligde 32 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşayan turuncu-beyazlılar, FIFA'nın 9 puan silme cezası nedeniyle 1 puanla 17'nci sırada yer aldı.