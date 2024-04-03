Trendyol 1. Lig 19. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Kocaelispor oldu. Goller dakika 14’ Danel Candeias, 23’ Gianni Bruno ve 69’ Douglas Tanque’den geldi. Kocaelispor bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Kocaelispor - Eyüpspor maç özeti ve 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.