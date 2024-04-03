Trendyol 1. Lig 28. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig 28. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak. Eyüpspor maçtan galip ayrılması halinde Süper Lig’e yükselen ilk takım olacak. Peki, Adanaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
ADANASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ADANASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adanaspor - Eyüpspor maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ve
BEIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI İZLEME LİNKİ
ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI İZLEME LİNKİ
ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI SKOR
ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI SKOR
TRT SPOR CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Adanaspor
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce