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Spor

Eyüpspor Süper Lig için son 90 dakika sayacak: Adanaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla zirvede yer alan Eyüpspor bu maçtan 3 puan alması halinde Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek. Tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Eyüpspor 5 kez üstünlük sağladı. Peki, Adanaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adanaspor - Eyüpspor canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı.

11:53 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig 28. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak. Eyüpspor maçtan galip ayrılması halinde Süper Lig’e yükselen ilk takım olacak. Peki, Adanaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

ADANASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Eyüpspor maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ve
BEIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI İZLEME LİNKİ

Adanaspor - Eyüpspor canlı izlemek linki için

ADANASPOR - EYÜPSPOR CANLI SKOR

TRT SPOR CANLI İZLE

TRT Spor canlı izleme ekranı için

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Adanaspor
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
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