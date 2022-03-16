Adil Gevrek: "Böyle giderse lige çıkmayacağız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın toplantısında konuştu. Ligdeki gidişat ve hakemler konusunda açıklamalarda bulunan Gevrek, "Bu ligin %60'ını bu hakemler yönetti. Çoğu bizim maçlarımızı yönetti. Bunların performansı mı düşüktü? Sıkıntı, şaibe mi var?" ifadelerini kullandı.

"Herkes gerçekleri konuşsun"

"Dünyanın neresinde 12 hakem görevden alınmış? Bu ligin %60'ını bu hakemler yönetti. Çoğu bizim maçlarımızı yönetti. Bunların performansı mı düşüktü? Sıkıntı, şaibe mi var? Eğer böyle bir şey varsa, lig bu şekilde tescil edilemez. Trabzonspor'u tebrik ediyorum, bu takıma bir şey diyemezsin. Gölge düşürmek istemiyorum. Ama bu lig nasıl tescil olacak? Hakemlerden kaybedilen puanlarla çok şey değişiyor. Demek ki çok sıkıntı var! Futbol olarak düşersin, çıkarsın ama herkes gerçekleri konuşsun."

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"Artık bir devrim lazım"

"Yerel mahkeme mi, UEFA mı? Neresiyse, hakkımızı arayacağız. Altay maçında ikinci yarıya bile çıkmayacaktım. Altay ve izleyicilere olan saygımızdan çıktık. Böyle giderse lige çıkmayacağız. Artık bir devrim lazım."



