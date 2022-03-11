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Adil Gevrek İstanbul'da kaza yaptı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Adil Gevrek İstanbulda kaza yaptı
Adil Gevrek'in aracının son durumu

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adil Gevrek
Adil Gevrek

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