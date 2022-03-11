Adil Gevrek İstanbul'da kaza yaptı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.
Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi.
Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. pic.twitter.com/BUYPz3Yp2D
Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. pic.twitter.com/BUYPz3Yp2D— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 11, 2022