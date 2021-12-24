Adil Gevrek'ten açıklama: Bakın ne için sahaya inmiş

Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan gerginlikte ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.

Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek güçlükle durdurulabildi.

"Sözlü olarak yaptığı hataları anlatacaktım "

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, hakeme saldırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Ajansspor'a konuşan Gevrek, "Hüseyin Göçek'in yanına kesinlikle fiziki müdahale için gitmedim. Öyle bir amacım olsa da yapardım. Hüseyin Göçek'e sözlü olarak yaptığı hataları anlatacaktım ve Yeni Malatyaspor'un hakkını savunacaktım. Fakat hakemin yanına gidişim, koşuşum çok yanlış algılandı. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında daha geniş açıklama yapacağım" dedi.

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SPOR Yeni Malatyaspor Başkanı sinirlerine hakim olamadı Hüseyin Göçek'e saldırdı



