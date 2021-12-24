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Adil Gevrek'ten açıklama: Bakın ne için sahaya inmiş

Sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yanlış anlaşıldığını ve fiziki müdahalede bulunmak gibi bir amacının olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Adil Gevrekten açıklama: Bakın ne için sahaya inmiş
Hakemlerin üzerine doğru koşmuş ve son anda durdurulmuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan gerginlikte ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.

Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek güçlükle durdurulabildi.

"Sözlü olarak yaptığı hataları anlatacaktım "

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, hakeme saldırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.


Ajansspor'a konuşan Gevrek, "Hüseyin Göçek'in yanına kesinlikle fiziki müdahale için gitmedim. Öyle bir amacım olsa da yapardım. Hüseyin Göçek'e sözlü olarak yaptığı hataları anlatacaktım ve Yeni Malatyaspor'un hakkını savunacaktım. Fakat hakemin yanına gidişim, koşuşum çok yanlış algılandı. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında daha geniş açıklama yapacağım" dedi.

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