AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA AVRUPA LİGİ

AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

AEK-Trabzonspor maçına dair tüm bilgiler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Peki

AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK ile karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK ile karşılaşacak.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimizde bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken, kamp kadrosu da belli oldu. Bordo-mavili ekibin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Majid, Ivanildo, Campi, Pereira, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Doğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Donis, Ekuban, Sörloth

  • AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
  • Trabzonspor, AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmadı.

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