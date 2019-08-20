AEK-Trabzonspor maçına dair tüm bilgiler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimizde bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken, kamp kadrosu da belli oldu. Bordo-mavili ekibin kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Majid, Ivanildo, Campi, Pereira, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Doğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Donis, Ekuban, Sörloth
- AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Trabzonspor, AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmadı.
Takımımızın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı AEK maçı kamp kadromuz belli oldu.
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Takımımızın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı AEK maçı kamp kadromuz belli oldu.
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