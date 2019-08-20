AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

AEK-Trabzonspor maçına dair tüm bilgiler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Peki

AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.