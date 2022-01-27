Afrika Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlandı

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PKK'dan kaçıp teslim olan örgüt mensubu anlattı: İçerde kurtulmak isteyen çok kişi var

PKK terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt üyesi, Batman’da aileleriyle buluşturuldu. Örgüt üyesi ifadesinde, "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kalarak, aç ve susuz bırakıldık. Terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu var fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç ve susuz bırakılacaklarından dolayı korkuyorlar" dedi.