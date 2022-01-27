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Afrika Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlandı

Korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve bu sene oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

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Haber Merkezi İHA
Afrika Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlandı
Vincent Aboubakar kupada 4 maçta 6 gol attı

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final maçları 29-30 Ocak’ta oynanacak.
Kamerun’un ev sahipliğinde bu yıl 33.’sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlandı. Turnuvada rakiplerini eleyen Burkina Faso, Tunus, Gambiya, Kamerun, Senegal, Fas, Mısır ve Ekvator Ginesi çeyrek final bileti aldı.

Eski Beşiktaşlı zirvede

2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası’nda Kamerun’un çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Kamerunlu forvet 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Son şampiyondan erken veda

2019 Afrika Uluslar Kupası’nın şampiyonu Cezayir, bu yılki turnuvada; E Grubu’nda mücadele ettiği Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Sierra Leone’un ardından 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.


Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
29 Ocak Cumartesi:
19.00 Gambiya - Kamerun
22.00 Burkina Faso - Tunus
30 Ocak Pazar:
19.00 Mısır - Fas
22.00 Senegal - Ekvator Ginesi

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