Spor Afrika Uluslar Kupasını kazanan Senegalin taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi
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Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi

Bu sene 33'üncüsü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nı Mısır'ı penaltı atışları sonunda 4-2'lik skorla yenen Senegal kazandı. Senegalli taraftarlar bu tarihi şampiyonluğu Kamerun sokaklarında doyasıya kutladı.

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Haber Merkezi AA
Afrika Uluslar Kupasını kazanan Senegalin taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi
Senegalli taraftarların coşkusu

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı.

Olembe Stadyumuna gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.

Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.

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