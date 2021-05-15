Ahmet Ağaoğlu 2 transferi açıkladı: İmzaya gelecekler

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 45. dakikada Ekuban ile 87. dakikada Afobe'nin attığı gollerle 2-1 kazandı ve 71 puanla ligi 4. sırada tamamladı.

Başkan müjdeyi verdi

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara transfer müjdesi verdi. Başkan Ağaoğlu, Gervinho ve Peres'in önümüzeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını açıkladı.

Transfer görüşmelerine devam ettiklerini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ile Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur" ifadelerini kullandı.

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"Gitmeye en yakın oyuncu Uğurcan"

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür’e menajerler aracılığıyla teklif geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

“Çok büyük şansızlıklar yaşadı. İki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun kaldıramayacağı sakatlıklar yaşadı. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde çok iyi çalıştı, çok disiplinli çalıştı ve kendisini çok iyi hazırladı. Bugün itibariyle milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu yerden göğe kadar hak etti. Önemli bir değer, önemli bir futbolcu. Sadece Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun önemli bir değeri. Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var. Ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu gibi gözüken en yakın Uğurcan Çakır var.”

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"Sörloth gelebilir"

Başkan Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

“Her oyuncudan Sörloth’un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi; gelebilir de. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig’e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon Euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth’un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace’tan buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler, şimdi 11 kazandılar. Tekrar değer kazandırma açısından aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari’yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar.”

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Ekuban'a teklif var

Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban’a da İtalya’dan bir iki kulüpten transfer teklifi olduğunu açıkladı ve yönetirim kurulu olarak bunları değerlendireceklerini vurguladı.

"Cornelius'un bonservisi sorun"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Andreas Cornelius’un durumuyla ilgili olarak da “Oyuncunun maaşıyla alakalı sorun yok ama bonservisiyle ilgili bir sorun var. Parma ve Atalanta devrede. Aceleci karar vermeyeceğiz. Sadece alternatiflerinden birisi” ifadelerini kullandı.