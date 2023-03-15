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Spor

​Ahmet Ağaoğlu aday olmayacağını açıkladı

​Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ağaoğlu yaptığı olduğu açıklamada, "Yapmış olduğunuz çağrılara ve vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
12:17 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu aday olmayacağını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu aday olmayacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Ağaoğlu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Destekleri için taraftarlara teşekkür ettiğini belirten Ağaoğlu, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya şöyle seslendi:


"Değerli Trabzonsporlular, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetim kurulunun olağanüstü seçim kararı aldığını ve bu karardan sonra başkanlık görevinden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmıştım. Görevime devam etme noktasında gerek telefonla arayarak, gerekse de sosyal medyadan destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım beş sene boyunca büyük başarıların altına hep birlikte imza attık. Kazanmış olduğumuz dört kupada da her zaman söylediğim gibi, en büyük pay sahibi sizlersiniz. Camiamıza yaşatmış olduğunuz bu büyük mutluluk için bir kez daha siz büyük Trabzonspor taraftarlarına şükranlarımı arz ediyorum.


Yeniden aday olmam için yapmış olduğunuz çağrılara ve vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil. Bu kararımı anlayışla karşılayacağınız düşüncesiyle hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca vermiş olduğunuz desteği ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin."




#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Süper Lig
27 dakika önce
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​Ahmet Ağaoğlu aday olmayacağını açıkladı
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