Spor Ahmet Ağaoğlundan Sörloth açıklaması "Bize teklif etmek zorundalar"
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: "Bize teklif etmek zorundalar"

İstanbul takımlarının transfer listesinde yer alan Alexander Sörltoh’un yeniden Türkiye’ye transferi Trabzonspor’dan geçiyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alman kulübün oyuncusu için isteyeceği rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe teklif etmek zorunda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ahmet Ağaoğlundan Sörloth açıklaması: Bize teklif etmek zorundalar
Sörloth, Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 maçta 33 gol atma başarısı göstermişti.

Süper Lig’de transferi en çok konuşulan isimlerin başında geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da üst düzey bir performans ortaya koyan Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Alexander Sörloth geliyor.

İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen oyuncuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son noktayı koydu.

Bonuslarla birlikte 22 milyon euroya Leipzig'e transfer olan oyuncuyla ilgili olarak Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezon Leipzig Alexander Sörloth’un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Oyuncu Bundesliga’ya transfer olduğunda, bir madde koydurduk. O rakamı ilk bize teklif edilmek zorunda. Bunu söylediğimiz yerde halen daha 3-5 kulüp oyuncuyu istiyor diyorlarsa bu ya farklı amaçlarla söyleniyor ya da farklı düşüncelerle söyleniyor. Sırf gündem oluşturmak için de söylenmiş olabilir. Öncelikle bunun kararını kulübü verecek. Oyuncu ile ilgili nasıl bir planlama yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra o süreç bir şekilde yürür. Trabzonspor’a mı gelir yoksa farklı rakamlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa’ya mı gider, yoksa kulüp kendi bünyesi içerisinde tutup yoluna mı devam eder, onların kulübü olan Redbull Salzburg’a mı gider. Ligler yeni bitti. Anlaştığımız iki oyuncumuz Gervinho ve Peres’i bu kadar erken getirmemize rağmen arkasından hemen transfer hamlesi bekleniyor. Avrupa’da ligler yeni bitti. Takımlar planlarını ve programlarını yapıyorlar. Bütçelerini ayarlıyorlar. Adamlar bir nefes alsın oluşacak olan şartlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu son olarak ise resmi olarak hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini söyledi.

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