Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: "Bize teklif etmek zorundalar"

Süper Lig’de transferi en çok konuşulan isimlerin başında geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da üst düzey bir performans ortaya koyan Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Alexander Sörloth geliyor.

İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen oyuncuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son noktayı koydu.

Bonuslarla birlikte 22 milyon euroya Leipzig'e transfer olan oyuncuyla ilgili olarak Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezon Leipzig Alexander Sörloth’un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Oyuncu Bundesliga’ya transfer olduğunda, bir madde koydurduk. O rakamı ilk bize teklif edilmek zorunda. Bunu söylediğimiz yerde halen daha 3-5 kulüp oyuncuyu istiyor diyorlarsa bu ya farklı amaçlarla söyleniyor ya da farklı düşüncelerle söyleniyor. Sırf gündem oluşturmak için de söylenmiş olabilir. Öncelikle bunun kararını kulübü verecek. Oyuncu ile ilgili nasıl bir planlama yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra o süreç bir şekilde yürür. Trabzonspor’a mı gelir yoksa farklı rakamlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa’ya mı gider, yoksa kulüp kendi bünyesi içerisinde tutup yoluna mı devam eder, onların kulübü olan Redbull Salzburg’a mı gider. Ligler yeni bitti. Anlaştığımız iki oyuncumuz Gervinho ve Peres’i bu kadar erken getirmemize rağmen arkasından hemen transfer hamlesi bekleniyor. Avrupa’da ligler yeni bitti. Takımlar planlarını ve programlarını yapıyorlar. Bütçelerini ayarlıyorlar. Adamlar bir nefes alsın oluşacak olan şartlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu son olarak ise resmi olarak hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini söyledi.

Trabzonspor taraftarı binlerce mesaj atmıştı, ilk yorum geldi!



🎙Alexander Sörloth: "Sosyal medyada kopan fırtınaları yakından takip ediyorum" (Transfermarkt) pic.twitter.com/eA9Ordfpaw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 22, 2021