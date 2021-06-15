Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara müjde: Transferler devam edecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 49. Olağan Divan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Transferlere devam edeceklerini söyleyen Ağaoğlu, “Transferi gerçekleşmiş olan 3 futbolcunun, transfer çalışmaları erkenden başlamıştı. Hocamız 5 mevkide talepte bulundu. Her mevkide 3-4 isim vardı. Ekonomik değerlendirmeleri ve olabilirlik şartlarını değerlendirdikten sonra imkanlar dahilinde 3 transfer geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Diğer 2 isim ile temaslarımız devam ediyor. Federasyonun kararı bütün hesapları değiştirmemizi gerektiriyor. Bu hafta sonu açıklanacak olan transfer ile 1 ya da 2 yabancı transfer sonrasında ülke içi transfere yönelmek durumundayız” dedi.

"Kulübü çıkmaza sokamayız"

“Oyuncuların ücretleriyle yanlış bilgilendirme söz konusu” diyen başkan Ağaoğlu, “Sabit gelir çok farklı kavram. Transferlerin hepsini karşılayacak kaynağa sahibiz. Şartlar el verse dahi Trabzonspor’u nasıl sıkıntılı süreçte aldığımızı unutmadık. Bu kulüp oyuncularına 6-7 aydır para ödemeyen, 130’un üzerinde icra takibi olan, transfer cezası yiyen bir kulüptü. Kulübü ekonomik anlamda çıkmazın içine sokmak ne bu yönetimin ne de diğerlerinin haddi değildir. Her harcamanın hesabını sadece divanın değil, camianın sorması, takip etmesi herkesin hakkıdır. Bizi gocundurmaz” diye konuştu.

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"Pandemi şartları zorladı"

Pandeminin dünya ekonomisini derinden sarstığını da belirten Ağaoğlu, “Bizim gelir kaybımız yüzde 70. Bu pandemiye bağlı olarak ürün satışında gerileme, sponsorluk gerilemesi, tribünde taraftar olmayışı... Sağlıklı bir süreç yaşanmadı. Bütün gelirlerimiz azaldığı halde borcu limitler içerisinde tutmayı başardık. İçinde bulunan şartlarla değerlendirme yapılırsa çok daha sağlıklı olur. Ürün satışında da ciddi gerileme söz konusu. Mağazacılığa önem veriyoruz. 22 mağazamız var ama Trabzonspor’da hedef 100 mağaza. Gidemediğimiz ulaşamadığımız yerler var, seyyar tırlarla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 100 mağazaya çıkarsak giderlerin önemli bölümü buradan karşılanacak’’ ifadelerini kullandı.

SPOR Trabzonspor'un borcu açıklandı