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Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçında yaşananlara tepki: Şiddetle kınıyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlunun Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklama
Cenk Tosun, maç sonu Uğurcan Çakır'ı teselli etti.

Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçında teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a yapılan küfürlü tezahüratlar hakkında açıklama yaptı.

Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulübün sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

  • "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.
  • Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.
  • Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.
  • Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

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