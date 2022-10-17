Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçında yaşananlara tepki: Şiddetle kınıyoruz Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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