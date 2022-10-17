Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçında yaşananlara tepki: Şiddetle kınıyoruz

Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçında teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a yapılan küfürlü tezahüratlar hakkında açıklama yaptı.
Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulübün sitesinde yer alan açıklaması şöyle:
- "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.
- Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.
- Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.
- Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."