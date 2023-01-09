Spor Ahmet Çakardan sosyal medyada gündem olan şampiyonluk tahmini
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Ahmet Çakar'dan sosyal medyada gündem olan 'şampiyonluk' tahmini

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlayacağını söyleyen Çakar, Galatasaray'ın ise ilk 2'ye giremeyeceğini iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı şampiyonluk tahmini
Galatasaraylı futbolcuların Kadıköy'deki gol sevinci

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'de derbiyi değerlendiren Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışıyla ilgili sosyal medyada gündem olan tahminlerde bulundu.

İşte Çakar'ın o açıklamaları:

"Fenerbahçe şampiyon olacak"

  • "Hayatımda çok fazla iddiaya girmiş bir adam değilim. Bu masada bulunan herkes alayınızla iddiaya girerim. 28 Mayıs 2023, Fenerbahçe şampiyon olacak! Fenerbahçe dışında hangi takım şampiyon olursa olsun ben kaybetmiş olacağım. Adımın Ahmet Çakar olduğuna emin olduğum kadar söylüyorum, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak."

"Galatasaray ilk 2'ye giremez"

  • "Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklase etti, perişan etti ama şunu da söyleyeyim bir maçla şampiyon olunmaz. Galatasaray iyi futbol oynayan bir takım değil, sezon sonunda ilk 2'ye de giremez. Bir takım bir maçta iyi oynadı diye şampiyon olamaz. Biraz futbolun adaleti olsa Ankaragücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenemezdi. Fenerbahçe'yi yenmekle İstanbulspor'u yenmek arasında puan kazanımı olarak bir fark yok."

"Bu taktik değil, futbol rezilliğidir"

  • "Dünyanın hiçbir liginde şampiyonluğa oynayan takımların maçında golcüsüz maça çıkmak diye bir usul yoktur. Senin elinde Gomis veya yarım Icardi varsa şu taktik deha değildir. Gomis, Icardi, Seferovic'i kenara aldım, 3 tane pırpırla rakip kaleye giderim diye bir taktik yoktur. Bu taktik değildir, futbol rezilliğidir. Çok kötü takımla çıkarsın bazen eğrisi doğrusuna denk gelir, öyle olmadı Galatasaray Fenerbahçe'yi perişan etti. Senin futbol şablonunda bir tuhaflık var demektir forvetsiz çıkıyorsan."

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