Ahmet Çakar: Şampiyon Fenerbahçe olacak

Süper Lig'de 25. hafta Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, üst üste 14. galibiyetini elde ederek ligdeki en uzun süre kazanma rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılar puanını 60'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.





Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken bir tahminde bulundu. Galatasaray'ın bu haftadan itibaren düşüşe geçeceğini öne süren Çakar, sezon sonu Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini ifade etti.





İşte Ahmet Çakar'ın o açıklamaları:





"Galatasaray'ın travma senesi olacak"





"Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi. Bakın göreceksiniz."





"Fenerbahçe şampiyon olacak"





"Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak."











