Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıların tepkisini çeken derbi tahmini

Zirveyi yakından ilgilendiren dev maça saatler kala heyecan giderek artarken, futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'dan derbi için dikkati çeken tahmin geldi. Derbinin 3 ihtimali bir maç olduğunu ifade eden Çakar, "Fenerbahçe ya 2 farklı ya 3 farklı ya da 4 farklı kazanır" dedi. Ünlü yorumcu ayırca bu maçın oynanmama ya da yarıda kalma ihtimali olduğunu da iddia etti.