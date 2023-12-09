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Spor

Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıların tepkisini çeken derbi tahmini

Eski hakem Ahmet Çakar, bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili tahminde bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin derbiyi farklı kazanacağını iddia etti.

13:41 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:46 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ahmet Çakar derbiyle ilgili değerlendirme yaptı.
Ahmet Çakar derbiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderliği bırakmak isremyen sarı-lacivertliler, Türpaş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kazanmak için çıkacak. Yeni yönetimle ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda da hedef 3 puan.


Zirveyi yakından ilgilendiren dev maça saatler kala heyecan giderek artarken, futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'dan derbi için dikkati çeken tahmin geldi. Derbinin 3 ihtimali bir maç olduğunu ifade eden Çakar, "Fenerbahçe ya 2 farklı ya 3 farklı ya da 4 farklı kazanır" dedi. Ünlü yorumcu ayırca bu maçın oynanmama ya da yarıda kalma ihtimali olduğunu da iddia etti.


Çakar'ın bu tahminleri siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Ahmet Çakar
1 saat önce
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