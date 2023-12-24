Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev mücadeleye saatler kala heyecan giderek artarken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.

Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu ifade eden Çakar, sarı-lacivertlilerin karşılaşmayı 2,3,4 ya da 5 farkla kazanacağını iddia etti. "Fenerbahçe tek farkla kazanamaz" diyen ünlü yorumcu, aklındaki skorun 3-0 olduğunu söyledi.