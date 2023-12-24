|
Spor

Ahmet Çakar'ın derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi. Çakar'ın dev maçla ilgili tahmini sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

10:59 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:15 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ahmet Çakar'a göre Fenerbahçe derbiyi farklı kazanacak.
Ahmet Çakar'a göre Fenerbahçe derbiyi farklı kazanacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev mücadeleye saatler kala heyecan giderek artarken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.


Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu ifade eden Çakar, sarı-lacivertlilerin karşılaşmayı 2,3,4 ya da 5 farkla kazanacağını iddia etti. "Fenerbahçe tek farkla kazanamaz" diyen ünlü yorumcu, aklındaki skorun 3-0 olduğunu söyledi.


Ahmet Çakar'ın bu tahmini sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ahmet Çakar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu yapay zekadan geldi! FB-GS maçı ne olur, derbiyi kim alır, maç kaç kaç biter?