Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası sona erdi

İstanbul'da düzenlenen 34’üncü Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı. Türkiye toplam 23 madalya kazanarak genel klasmanda 3’üncü oldu.
30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında dünyanın çeşitli ülkelerden gelen boksörlerin ringe çıktığı 34’üncü Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası organizasyonunda Türkiye; 3 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak genel klasmanda 3’üncü oldu.
14 ülkeden 186 sporcunun mücadele ettiği turnuvada ilk sırayı Özbekistan alırken 2’nciliği Ukrayna elde etti.