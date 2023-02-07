Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi

Hatayspor'da forma giyen ve enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut için yardım çağrısında bulundu. Ülkemizin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinde İzmirli futbolcu Kerim Alıcı da enkaz altından kurtuldu. Kardeşi Barış Alıcı, Kerim Alıcı'nın enkazdan nasıl çıktığını anlattı