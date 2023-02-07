Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi

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Ahmet Eyüp Türkaslan
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği bildirildi.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural da Show TV'de katıldığı canlı yayında 28 yaşındaki Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan" dedi.
Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.