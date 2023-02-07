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Spor

Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettini açıkladı.

18:53 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Ahmet Eyüp Türkaslan

Ahmet Eyüp Türkaslan

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği bildirildi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vural açıkladı

Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural da Show TV'de katıldığı canlı yayında 28 yaşındaki Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan" dedi.

Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.


#Ahmet Eyüp Türkaslan
#Deprem
#Yeni Malatyaspor
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