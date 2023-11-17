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Spor

Ahmet Nur Çebi 25 milyon euro iddiasını yalanladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelecek yönetimin 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu ve siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Victor Ruiz'e 8 milyon euro ödeme yapıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16:18 - 17/11/2023 الجمعة
Güncelleme: 16:23 - 17/11/2023 الجمعة
IHA
Victor Ruiz, Beşikaş formasıyla 26 maça çıkmıştı.

Victor Ruiz, Beşikaş formasıyla 26 maça çıkmıştı.

Ahmet Nur Çebi’den 25 milyon euro iddialarına cevap geldi.


Siyah-beyazlıların sitesinden Başkan Çebi imzalı paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:


"Yazılı basın ve sosyal medyada Beşiktaş’ta göreve gelecek yeni yönetimin acilen 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu yönündeki haberlere istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. BeşiktaşEımızın yaklaşan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi camiamızı karıştırma amaçlı ve tamamen bilgi kirliliği oluşturmaya yönelik haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim. Öncelikle oluşturulmaya çalışılan hava, güncel mali portrenin Beşiktaş başkanlık görevine ilk geldiğim 21 Ekim 2019 tarihindeki mali portre ile benzer olduğu yönündedir. Gerçek tablo ise bambaşkadır. Göreve geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmamaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün geldiğimiz noktada, yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız. Algı çabalarının geldiği nokta ibretliktir. Diğer bir örnek ise pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon euro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali 8 milyon euro, futbolcunun talebinin bile fersah fersah ötesindedir! Nitekim, konuya ilişkin yargılama süreci de halen devam etmekte olup, yargılama sürecinin de takip edilmesini camiamızdan rica ediyorum. Özet olarak, art niyetle yapılan bu tarz haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturduğunu ve camiamıza zarar verebileceğini düşünmekte olup, camiamızdan ve kamuoyundan bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederim."





#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Vitor Ruiz
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