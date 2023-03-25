Ahmet Nur Çebi: Ben diğer başkanlar gibi değilim

Siyah-beyazlı kulüpte dian kurulu toplantısı yapıldı.





İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılının ilk toplantısına, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.





Başkan Çebi, toplantıda kulüp gündemine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanalar şöyle:





"Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yok"





"Mali anlamda, kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda durumumuzun olabilecek en iyi durumda olduğunu açıkça beyan ediyorum. Bu söylemimin de arkasındayım. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Herkes diyor ki geçmişi konuşmayalım, önümüze bakalım. Geçmişi konuşmayalım ama geçmişi unutmayalım. Biz geldiğimizde kulübün mali anlamda yürütülemeyecek durumda olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın bugün ise yönetilemeyen bir borcu yoktur. Geldiğimizden bu yana yaşanan pandemi gibi süreçler sebebiyle bizden kaynaklanmayan 2 milyar 230 milyon bir gider söz konusu olmuştur. Bunları alt alta koyduğumuz zaman 5 milyar 200 milyon gibi bir borcumuz olduğunu söylüyorum ben. Beşiktaş'ın borcu herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar değildir. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar olarak yansıtılıyor, buna cevap vermek zorundayım, bu doğru değil."





"Amatör şubelerimizi birlikte taşıyacağız"





"Amatör şubelerle ilgili daha pozitif bir durum söz konusu. Fazla gereksiz harcamalardan imtina ediyoruz. Çıkan spor yasası, futboldan diğer şubelere 5 kuruş para aktarılmamasına sebep oluyor. Artık bu yük, Beşiktaş camiasının yüküdür. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız."





"Yalnız değilim"





"Bazı yöneticilerimiz çok genç olduğu için tanımanızı istedim. 'Başkan yalnız' yorumları doğru değil. Ben yöneticilerimden çok memnunum, hepsinden Allah razı olsun. Eski yöneticilerin yeniden gelmesi isteniyor ama bu koltukların bırakılıp gidilmesi gerekiyor arkadaşlar."





"Müzeye 4 kupa getirdik"





"Ben burada 11. yılımı tamamlayacağım. Her şeyin üst üste olduğu dönemde pandemi yaşadık, üzerine deprem. Biz bu sürede müzemize 4 kupa getirdik. Pandemi var, mücadele ediyorsunuz, borç harç var, bu sürede müzeye 4 kupa getiriyorsunuz. Bunların takdir edilmemesi bizi üzer."





"Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum"





"Hakemlerle ilgili inanın her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekiyor."





"Ben hiçbir zaman 5 puan istemedim"





"Depremden 3 gün sonraydı galiba, TFF Başkanı, Kulüpler Birliği'nde toplantı yaparak, bir puan sistemini getireceklerini ifade ederek 2 tane öneride bulundu. Bunlardan birisine daha sıcak baktığını hissettim. Dolayısıyla bunun Beşiktaş'ın zararına olduğunu biliyordum. Ben gündeme getirmedim, bana sorulan bir soru üzerine cevaplandırdım. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan biriyim. Ben hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı? Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Bugün tartışılan o gün hakemler ilgili konuşmayıp bugün konuşanlardır. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum."





"Hiçbir şey yapmayan oyunculara 30 milyon euro ödedik"





"Sezon başında Premier Lig takımı deniliyordu ama bugün eleştiriliyoruz. Transfer böyle bir şey. Geldiğimizden bu yana 30 milyon euro gibi bir parayı hiçbir şey yapmayan oyunculara ödedik. Bizim dönemimizde alınan oyuncular ile 5 yıllık kontrat yapmıyoruz. Sadece genç oyuncularla yapıyoruz. 4-5 milyon euro alan oyuncularla 5 yıllık kontratımız yok. Bir oyuncu kötüyse, sezon sonunda onu gönderebiliriz."































