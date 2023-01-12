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Ahmet Nur Çebi: "2023 bizim yılımız olacak"

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya seslendi. Başkan Çebi, "Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının hem de kulübümüzün 120. yaşına basmasının gururunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi camiaya seslendi: 2023 bizim yılımız olacak
Başkan Ahmet Nur Çebi, 21 Ekim 2019 yılından bu yana Beşiktaş Başkanlığını yürütmekte.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Cebi, taraftara seslendi.

"Coşkumuzu kaybetmedik"

Başkan Cebi, "Koca bir yılı daha geride bıraktık. Zaman zaman sevindik, bazı anlar geldi üzüldük. Ancak ümidimizi, coşkumuzu kaybetmedik. Büyük taraftarımız, özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda tribünleri doldurarak bizlere büyük destek verdiler. Elbette onların coşkusu alınan sonuçlara büyük etken oldu. 2023 Beşiktaşlılar için çok anlamlı bir yıl olacak. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının hem de kulübümüzün 120. yaşına basmasının gururunu yaşayacağız. Beşiktaşlınıza da başarı yolunda şans getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doğru tercihler

Dünya Kupası'nda forma giyen siyah-beyazlı oyuncuları öven Çebi, "Transferin öneminin ve oyuncu tercihlerinin kulübümüze nasıl yarar getirdiğinin altını çizmek isterim. Scout ekibinin ne kadar seçici ve titiz bir seçim yaptığının önemini 2022 Dünya Kupası'nda gördük. Turnuvanın başından final gününe kadar, ülkelerinin başarısı için ter döken futbolcular bir yandan da Beşiktaş'ı başarıyla temsil etti. Bu nedenle Atiba Hutchinson, Romain Saiss, Kevin Nkoudou ve Wout Weghorst'u ödüllendirdik. 120. yaşımızın Beşiktaş'a hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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