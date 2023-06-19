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Spor

Ahmet Nur Çebi: Dengeleri bozmayalım

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarında en çok ücret konusuna dikkat ediyor. Başkan Çebi, transfer sürecini yürüten yöneticilerden hem bonservisi hem de maaşı takıma uygun isimlerle görüşülmesini istedi.

10:33 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş takım için dengeye önem veriyor.

Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş takım için dengeye önem veriyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bütçe konusu da göz ardı edilmiyor. Her büyük kulüp gibi siyah-beyazlıların da borcunda ciddi bir artış gözlenirken, bu durumun daha da vahim hale gelmemesi için tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerden en önemlisi transferde yapılacak harcamalar olacak.


Takım içerisinde dengeli bir ücret politikası izleye Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi gündeme gelen isimlerde bonservis ücretlerini ve yıllık ücretleri gözden geçiriyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Cebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hiçbir oyuncuya borçlarının olmadığını ve maaşları zamanında ödediklerini dile getirmişti. Bu durumun bozulmasını istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, bu sayede oyuncularının kafasının saha dışında kalmadığını düşünüyor. Başkan Cebi de, transfer süreçlerini yürüten yöneticilere "Takım içerisindeki maaş dengeleri bozmayalım. Ödemelerde aksaklık olmayacak düzeyde maaşların üzerine çıkamayız. Bu durum takımın dengesini de bozar" dediği öğrenildi.


Güneş önemsiyor

İstikrar için oyunculara vaktinde ödeme yapılmasını önemseyen teknik direktör Şenol Güneş'in de yöneticilere verdiği listelerde bu durumu göz önünde bulundurduğu ve yüksek fiyatlı bonservisi olan ya da yüksek maaşı olan oyuncuları tercih etmediği öğrenildi.







#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Şenol Güneş
41 dakika önce
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