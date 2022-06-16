Spor Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmazdan alacakları bonservis miktarını açıkladı
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Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz'dan alacakları bonservis miktarını açıkladı

Beşiktaş’ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, genç oyuncu için Frankfurt'tan alacaklarını bonservis bedelini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmazdan alacakları bonservis miktarını açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş’ta bir süredir ayrılığı gündemde olan Rıdvan Yılmaz konusunda anlaşma sağlandı. Genç oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, kararını Almanya’dan yana verdi.

"6 milyon euronun 4 milyonu yüzde 100 kasamıza girecek"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz için alacaklarını bonservis bedelini söyledi. Çebi, "Rıdvan için 6.5 milyon euronun, 4 milyon eurosu %100 geliyor. 6 milyon euro, %99, 6.5 milyon euro da %90 kasamıza girecek" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimiz devam ediyor"

Wout Weghorst transferi hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisini isteyen birçok kulüp var. Bizden birkaç gün düşünmek için izin istedi. Şu anda Weghorst'un transferine odaklanmış durumdayız" dedi.

  • "Kapımız her zaman açık"
  • Cenk Tosun sorularına da yanıt veren Çebi, "Cenk'e her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. Fakat şartlar önemli. Kulübün ekonomisinin taşıyabileceği bir sözleşme yapmamız lazım. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta
SPOR
Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta


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