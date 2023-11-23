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Spor

Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş ikisini de istemedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dusan Tadic ve Djiku'nun transferlerini teknik direktör Şenol Güneş'in veto ettiğini açıkladı.

11:53 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:12 - 23/11/2023 Perşembe
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Ahmet Nur Çebi & Şenol Güneş

Ahmet Nur Çebi & Şenol Güneş

Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında transfer dönemiyle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ve Djiku'yu Şenol Güneş'in istemediğini söyledi.


Beyaz TV'ye konuşan Başkan Çebi, "Onana'yı Şenol Hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. İstenmediği için önümüz kesildi" dedi.


"Ramos'un kontratı 45 milyon euroydu"

Ahmet Nur Çebi, İspanyol yıldız Serigo Ramos hakkında ise, "Serhan Çetinsaya kardeşimiz ısrarla buraya getirmek istedi Ramos'u.10 milyon maaş, 1 milyon imza parası, 2.5 milyon abisine, 500 bin de menajerlik parası. 'Serhancığım bu bizi aşar, sponsor bulabilirsen imzala. O yetkiyi veriyorum' dedi. Vergileriyle 2 yılda 45 milyon euroluk bir kontrata Beşiktaş'ı sokamazdım. Bizim görevimiz bunları da görebilmek başkan olarak. Zaten buna imkan da yok, TFF'nin önüne getirsek limit yok" ifadelerini kullandı.





#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Şenol Güneş
#Dusan Tadic
#Djiku
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