Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş ikisini de istemedi

Beyaz TV'ye konuşan Başkan Çebi, "Onana'yı Şenol Hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. İstenmediği için önümüz kesildi" dedi.

Ahmet Nur Çebi, İspanyol yıldız Serigo Ramos hakkında ise, "Serhan Çetinsaya kardeşimiz ısrarla buraya getirmek istedi Ramos'u.10 milyon maaş, 1 milyon imza parası, 2.5 milyon abisine, 500 bin de menajerlik parası. 'Serhancığım bu bizi aşar, sponsor bulabilirsen imzala. O yetkiyi veriyorum' dedi. Vergileriyle 2 yılda 45 milyon euroluk bir kontrata Beşiktaş'ı sokamazdım. Bizim görevimiz bunları da görebilmek başkan olarak. Zaten buna imkan da yok, TFF'nin önüne getirsek limit yok" ifadelerini kullandı.