Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çebi, siyah-beyazlı takımın güncel borcunun 4 milyar 300 milyon TL olduğunu söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi aynı zamanda, "TFF'de yer alan bütün kurulların hepsi taraflı. Hepsinin istifa etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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