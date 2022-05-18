Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Başka adaylar da olsaydı"
- "Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım. Keşke seçimde daha fazla başkan adayı olabilseydi."
"Borç 4.3 milyar TL oldu"
- "Geldiğimizde Beşiktaş'ın durumu ortadaydı. 6 aydır maaşlar ödenmiyor, tüm gelirler temlik altındaydı. Biz kısa sürede gemiyi yüzdürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Hatırlanacağı üzere borç 3.3 milyar TL'ydi. Şu anda durum 4.3 milyar TL. Bu keyifsiz bir durum. Faiz ve kur farklarından dolayı 1 milyar TL'lik bir fark oluştu. Gelirimiz 1,8 milyar TL, giderimiz 1,8 milyar TL denk bütçeyi biz yakaladık ama geçmiş borçların faizi ve kur farkı borcun arttığını gösteriyor."
"Amatörlerin zararını indirdik"
- "Beşiktaş için amatör branşların çok önemi var. Geldiğimiz seneni başında 10 milyon euro civarı olan amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Zamanla bunların bilançoya yansıyacağının bilinmesini çok önemsiyorum."
"Borç yükünün temeli"
- "Ljajic, Douglas, Lens gibi oyuncularla yapılan 3-5 milyon euroluk sözleşmeler bu borç yükünün temelidir. Gençlerle futbol oynamak, maliyeti düşürmek ve bonservis bedelleriyle borç yükünü azaltmak asıl hedefimiz olacak."
"Mesajım öz kaynağa dayalı bir yapı"
- "Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."
"Kimsenin alacağı yok"
- "Kamuoyunun da bilmesi gerekir ki şu saat itibariyle Beşiktaş JK ve Futbol AŞ'den kimsenin bir alacağı yoktur. Çalışanlarımızın maaşları da günü gününe ödeniyor."
"3 kupa aldık"
- "Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir. Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de gittik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve puan alamadık. Hakem hataları, direklere çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuştuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne derseniz deyin başarıya engel oldu."
"Hedefimiz yıldız oyuncu almak değil oluşturmak"
- "Amacımız yıldız almak değil, yıldız oluşturmak. Bunu yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat 20 kişilik kadroda gençlerimize örnek olacak, marka değerine katkı sağlayacak kalitede isimler olacaktır. Özellikle santrforda."
"İstediğimiz teklif gelmezse satmayacağız"
- "Kafamızdaki bonservis rakamlarını vermiyorlarsa, hiçbir genç oyuncumuzu satmayacağız. Gençler, parlamadılar falan yok. Hepsi parladı. Ersin de Rıdvan da Beşiktaş’ın ana oyuncularından.”
Spor yasasını hak ettik"
- "Spor yasası bir ihtiyaç karşılığında yapıldı. Biz bunu hak ettik. Koskoca camiaları, 100 yıllık kulüpleri hepimiz egolarımızla, kararlarımızla çok büyük borçların altına soktuk.”
"Mağdur olmasını istemem"
- "Beşiktaş taraftar token konusunda benim taraftarım bu tokeni aldığında bundan mağdur olmasını istemem. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor, oysa biz hukuki tüm detayları en ince noktasına kadar takip ediyoruz."
"Hepiniz istifa edin"
- "TFF ve MHK Başkanı'nın istifa etmesini istemekle bu sorun çözülmez. Sorun hakemlerde. Genç hakemler gelmeşi. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın. Sonuçta bir operasyon yapıldı ama eksik yapıldı. Türk futbolunun düzelmesi için hakemlerin sil baştan yapılması gerekir. TFF'deki kurumlara sesleniyorum hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Geri dönen hakemlere çiçek verenler, operasyonu doğru bulmayanlar ve hakemlerin geri dönüşünü sağlayanlar, maçlardan sonra hakem mağduru olduklarını söyleyenlerdir. Hem mağdur olduğunu söylüyorsunuz, bunu düzeltmeye çalışanlara da yanlış yapıyorsunuz diyorsunuz."
"TFF Başkanlığını düşünmüyorum"
- "TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Böyle bir düşüncem olsa Beşiktaş Başkanlığı için aday olmazdım."
"Derbi tekrar edilmeliydi"
- "Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz."
"Hocamızın arkasındayım"
- "Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasında duracağım, kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli... Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık."
"Benim görevim Beşiktaş'ı üzmemek"
- Ben başarısız olduğumuz bir konu bilmiyorum. Benim başkanlığı bırakma gibi bir düşüncem yok. Benim görevim Beşiktaş taraftarını korumak, Beşiktaş'ı üzmemek. Birileri Beşiktaş'a zarar verdiğimi düşünüyorsa, yanlış düşünüyor.