Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a yanıt: "Şampiyonumsu olursunuz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Dediler ki takımlar çekildi, haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil, hepsini sil. Yine geridesiniz" sözlerine de yanıt veren Çebi, gelecek sezon için de konuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"2-3 transferle şampiyonuz"

"Beşiktaş olarak yeni sezona hazırız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Mevcut oyuncuların birçoğuyla devam edeceğiz. 2-3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı buradan açıklamak istiyorum. Görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi oluşturuldu. Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir."





"Sakatlıklar hedefimizden uzaklaştırdı"

"Bu sezon çok iyi bir kadro kurmuştuk ama çok fazla sakatlık problemi yaşadık. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırdı. Sezon başladığında Ghezzal gibi çok önemli bir futbolcumuzu sakatlıktan dolayı kullanamadık. Kalecimiz son derece başarılı maçlar çıkardı ama sezon başında yoktu. Josef'in sakatlığı da üstüne eklendi. Bu sakatlıklar, bizi kurgularımızın dışına çıkardı. Seneye umarım böyle şeyler yaşamayız."





"Şampiyonumsu olursunuz"

"Dursun Özbek'in söylemlerine değinmek istiyorum. Siz, 6 puanı silerseniz ve 3 puanı da Sivas maçından eklerseniz toplam 9 puan eder. Bunlar çok fark eder. Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz."





"Belgeleri açıklayın"

"Erden Timur'un bildiklerini söylemesini bekliyoruz. Ligi bitirtmem diyordunuz ama bitti. İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Birilerini baskı altına alan davranışlar doğru değildir. Elinde bir şey varsa süratle açıklaması gerekiyor."





"Ödenmemiş borcumuz yok"

"Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum."





"Biz adalet istedik"

"Puan kavgası gibi algı oluşturuldu, biz adalet istedik. Depremden 3 gün sonra '2 yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek ki 2 mantıklı yol var, birisi bizim önerimiz diğeri de şimdi uygulanan yol. Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı, taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız. Beşiktaş'a özür borcunuz var. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor?"





"Redmond ile son aşamaya geldik"

"Redmond ile görüşmelerde son aşamaya geldik. Bizimle beraber devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendisi de burada kalma konusunda istekli ve arzulu ama henüz imza atmadık."





Transfer konuları

"Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir. Dele Alli ile sözleşmemiz sona erdi, James Rodriguez gündemimizde yok."







































