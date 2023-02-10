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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili tartışılan açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, “İki takımımız var ve ayağa kalkana kadar ligde olamayacaklar. Beşiktaş olarak geçmişte oynanan maçların sayılmamasını istiyoruz" dedi.

18:52 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği hakkında konuştu. Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilme durumunu ve bu iki takımın ligde olmamasıyla birlikte uygulanacak formüller hakkında değerlendirme yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmaması gibi. Geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin iki takımın ligde olmaması ve önceki maçların sayılmaması ile ilgili talebi sosyal medyada tepki içerikli mesajların atılmasına neden oldu.

#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
1 saat önce
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Ahmet Nur Çebi'den Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili tartışılan açıklama
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