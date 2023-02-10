Ahmet Nur Çebi'den Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili tartışılan açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği hakkında konuştu. Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilme durumunu ve bu iki takımın ligde olmamasıyla birlikte uygulanacak formüller hakkında değerlendirme yaptı.

"1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmaması gibi. Geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz."