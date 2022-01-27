Spor Ahmet Nur Çebiden Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması "Saldırının nedeni bilinmiyor"
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Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: "Saldırının nedeni bilinmiyor"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama yaptı. Mahmutyazıcıoğlu ailesine sabırlar dileyen Çebi, "Saldırının neden olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ahmet Nur Çebiden Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: Saldırının nedeni bilinmiyor
Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.

Çebi, Antalya'da kampta bulunan siyah-beyazlı futbol takımının Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanını izledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir silahlı saldırı sonucu ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

"Saldırının neden olduğu bilinmiyor"


Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Çebi, şöyle konuştu:

  • "Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Yaptıklarıyla ve çalışmalarıyla ilgili camia olarak kendisini minnetle anacağız. Saldırının neden olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olmasıydı. Nur içinde yatsın."

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