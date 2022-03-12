Spor Ahmet Nur Çebiden TFFnin hakem kararına destek
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Ahmet Nur Çebi'den TFF'nin hakem kararına destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 13 hakemin görevine son verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çebi, "TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebiden TFFnin hakem kararına destek
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler."


"Bu kararla ilgili TFF ile görüşmedik. Kulüplerin bu işle alakasının olmadığını söylediler. Beşiktaş olarak kendi menfaatlerimiz için böyle bir şey talep etmeyiz. Bize iyi olsun, başkalarına kötü olsun gibi adaletsiz bir şey asla istemeyiz."

"Hakemler çıksın konuşsun. VAR kayıtları açıklansın. Hakemlerle ilgili gizlilikler olmasın. Maçların hakem ataması matematik usulü olsun. Böylece baskılar azalsın. David Elleray'e bunları aktardım. Raporuna nasıl aktaracak bilmiyorum."

"Türk hakemleri maçları yönetmeli, mümkünse gençler olmalı. Derbi gibi özel maçlarda yabancı hakem olabilir. Şu an devam eden hakemlerin içinde Beşiktaş'a zarar verenler var. Yani bu konuyla alakamız yok. TFF, kulüplerden aşırısı baskı gördü ve bu çözümü buldular"


Derbi ertelenecek mi?

"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir istek gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır."

"Ülke puanına sadece Galatasaray katkı vermedi. Konu sadece sahanın oynanabilir durumda olmasıysa, bizim sahamız müsait. İsterlerse Olimpiyat da oynarız. İsterlerse Barcelona maçını bizim sahamızda oynasınlar. Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez"

"Basket takımın oyuncularının ödemeleri yapılıyor. Sporcularımızla bir sorun yok, bu haberler art niyetli kişiler tarafından yaptırılmaktadır. Mağdur olan yoktur."

Talisca sorusu

"Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm."
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