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Ahmet Nur Çebi'den hakem kararına destek: Bütün kulüpler rahatsızdı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 13 hakemin görevine son verilmesi hakkındaki görüşlerini belirten Çebi, "TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebiyle ilgili, "Hava şartları uygunsa, maç oynanır" dedi. Anderson Talisca'nın transferine ilişkin soruya da cevap veren Çebi, "Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm" karşılığını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebiden hakem kararına destek: Bütün kulüpler rahatsızdı
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi, MHK'nın 13 hakeme düdük astırması, Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebi ve Anderson Talisca'nın transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park'ta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı"


  • "TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler."

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"TFF ile görüşmedik"

  • "Bu kararla ilgili TFF ile görüşmedik. Kulüplerin bu işle alakasının olmadığını söylediler. Beşiktaş olarak kendi menfaatlerimiz için böyle bir şey talep etmeyiz. Bize iyi olsun, başkalarına kötü olsun gibi adaletsiz bir şey asla istemeyiz."

"VAR kayıtları açıklansın"


  • "Hakemler çıksın konuşsun. VAR kayıtları açıklansın. Hakemlerle ilgili gizlilikler olmasın. Maçların hakem ataması matematik usulü olsun. Böylece baskılar azalsın. David Elleray'e bunları aktardım. Raporuna nasıl aktaracak bilmiyorum."

"Derbi gibi özel maçlarda yabancı hakem olabilir"


  • "Türk hakemleri maçları yönetmeli, mümkünse gençler olmalı. Derbi gibi özel maçlarda yabancı hakem olabilir. Şu an devam eden hakemlerin içinde Beşiktaş'a zarar verenler var. Yani bu konuyla alakamız yok. TFF, kulüplerden aşırısı baskı gördü ve bu çözümü buldular."

Derbi ertelenecek mi?

  • "Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir istek gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır. "

"Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez"


  • "Ülke puanına sadece Galatasaray katkı vermedi. Konu sadece sahanın oynanabilir durumda olmasıysa, bizim sahamız müsait. İsterlerse Olimpiyat da oynarız. İsterlerse Barcelona maçını bizim sahamızda oynasınlar. Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez."

Talisca sorusu

  • "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Talisca Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin."

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Ahmet Nur Çebi'den hakem kararına destek: Bütün kulüpler rahatsızdı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 13 hakemin görevine son verilmesi hakkındaki görüşlerini belirten Çebi, "TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebiyle ilgili, "Hava şartları uygunsa, maç oynanır" dedi. Anderson Talisca'nın transferine ilişkin soruya da cevap veren Çebi, "Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm" karşılığını verdi.
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