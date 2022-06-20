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Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi golcü oyuncu Weghorst transferi hakkında, "Ekonomik olarak el sıkıştık ama ailesine danışacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebiden Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara ile sağlanan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstifa etmeliler"

  • "TFF’de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız. Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Eski hakemlerin de koltuklarını gençlere bırakmalarını istiyoruz."

"Anlaşma sağladık"

  • "Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı."

"Alternatifleri var"

  • "Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu."

"Atiba ile sözleşme yapmak istiyoruz"

  • "Atiba, kulübümüzün ekonomik şartlarını kabul ederse kendisiyle 1 yıl daha sözleşme yapmak istiyoruz."
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