Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık

Spor

Galatasaray'dan 3 yıldız hamlesi

Yeni sezon yapılanması için daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Galatasaray’ın teknik direktör olarak Okan Buruk’u açıkladıktan sonra 3 isim için düğmeye basacağı ifade edildi. Forvete Bordeaux’dan Niang, stopere Zürih’ten Omeragic, forvet arkasına Cagliari’den Joao Pedro için temasa geçilecek.