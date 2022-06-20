Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara ile sağlanan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İstifa etmeliler"
- "TFF’de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız. Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Eski hakemlerin de koltuklarını gençlere bırakmalarını istiyoruz."
"Anlaşma sağladık"
- "Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı."
"Alternatifleri var"
- "Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu."
"Atiba ile sözleşme yapmak istiyoruz"
- "Atiba, kulübümüzün ekonomik şartlarını kabul ederse kendisiyle 1 yıl daha sözleşme yapmak istiyoruz."
Kulübümüz ile @Papara’nın birlikte düzenlediği sponsorluk anlaşmasının lansmanı şimdi canlı yayınla YouTube kanalımızda 👇https://t.co/4MfD3Mv5WD
Kulübümüz ile @Papara’nın birlikte düzenlediği sponsorluk anlaşmasının lansmanı şimdi canlı yayınla YouTube kanalımızda 👇https://t.co/4MfD3Mv5WD— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 20, 2022