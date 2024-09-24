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Ajax-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Ajax-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

11:4324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
DHA
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John Brooks
John Brooks

UEFA Avrupa Ligi'inde Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Peki, Ajax-Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı ilk hafta karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Johan Cruijff ArenA'da saat 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tim Robinson oldu.


Öte yandan zorlu müsabakada VAR'da Stuart Attwell; AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.





#Beşiktaş
#Ajax
#Avrupa Ligi

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