Spor Altay Bayındırı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler
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Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Avrupa'dan talip var. 23 yaşındaki oyuncu için Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, sarı-lacivertli takımın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmaya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajax, Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor
Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Fenerbahçe’de 3.5 ay sonra kaleye dönen Altay Bayındır, perşembe günü Slavia Prag mücadelesinde teknik heyetin en önemli kozu olacak. Milli kaleci, perşembe günkü maçta Avrupa ekiplerinin de takibinde olacak.

Ajax, Altay Bayındır için geliyor

Hollanda ekibi Ajax’ın izleme ekibinin Altay ile ilgili detaylı bir rapor hazırladığı, sakatlık sonrası Slavia Prag maçında başarılı kalecinin performansını yakından takip edeceği kaydedildi.

  • Altay Bayındır, 2019 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona eriyor.

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