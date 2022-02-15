Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler

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Rezil paylaşım: CHP'li Onursal Adıgüzel "14 Şubat" üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Kılıçdaroğlu'yla eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak "Herkes sevdiğiyle…" notu düştüğü sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Adıgüzel'in skandal paylaşımına pek çok isim tepki gösterdi.