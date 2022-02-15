Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler

Fenerbahçe’de 3.5 ay sonra kaleye dönen Altay Bayındır, perşembe günü Slavia Prag mücadelesinde teknik heyetin en önemli kozu olacak. Milli kaleci, perşembe günkü maçta Avrupa ekiplerinin de takibinde olacak.
Ajax, Altay Bayındır için geliyor
Hollanda ekibi Ajax’ın izleme ekibinin Altay ile ilgili detaylı bir rapor hazırladığı, sakatlık sonrası Slavia Prag maçında başarılı kalecinin performansını yakından takip edeceği kaydedildi.
- Altay Bayındır, 2019 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa’nın önemli kulüplerinin transfer listesinde. Inter, Ajax, Newcastle United ve Lille takımları milli eldiven için teklif sunmaya hazırlanıyor.https://t.co/UagwSd1WZq
Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa’nın önemli kulüplerinin transfer listesinde. Inter, Ajax, Newcastle United ve Lille takımları milli eldiven için teklif sunmaya hazırlanıyor.https://t.co/UagwSd1WZq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 7, 2021