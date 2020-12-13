​Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandı

Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax forması giyen Quincy Promes, aile üyesinden birisini bıçaklama suçundan dolayı polis tarafından gözaltına alındı.

"Bıçakla ağır şekilde yaraladı"

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Temmuz ayının sonunda gerçekleşen olayda Promes'in bir parti esnasında, ortaya çıkan kavgada aile üyelerinden birini ağır şekilde bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kavganın neden çıktığı bilinmezken, oyuncunun şimdi gözaltına alınmasıyla ilgili Hollanda polisi açıklamalarda bulundu.