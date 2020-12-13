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​Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandı

Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandı

Ajax'ın 28 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Quincy Promes, bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, Promes'in gözaltına alındı ve mahkemeye çıkartılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Quincy Promes, 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Quincy Promes, 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax forması giyen Quincy Promes, aile üyesinden birisini bıçaklama suçundan dolayı polis tarafından gözaltına alındı.

"Bıçakla ağır şekilde yaraladı"

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Temmuz ayının sonunda gerçekleşen olayda Promes'in bir parti esnasında, ortaya çıkan kavgada aile üyelerinden birini ağır şekilde bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kavganın neden çıktığı bilinmezken, oyuncunun şimdi gözaltına alınmasıyla ilgili Hollanda polisi açıklamalarda bulundu.

  • Olayı bir ay önce öğrendiklerini ifade eden emniyet güçleri, yapılan soruşturma kapsamında Promes'in bugün tutuklanmasına karar verildiği açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu 3 gün gözaltında kalacak fakat mahkeme kararıyla bu süre daha da uzayabilir.

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