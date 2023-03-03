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Spor

ÖZET | Al Nassr-Al Batin: 3-1

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr evinde Al Batin'i uzatmalarda attığı üç golle 3-1 mağlup etti. Al Nassr-Al Batin maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:30 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr evinde Al Batin'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu üç golle 3-1 kazandı. Maçın ilk golünü 17. dakikada Lopez attı. Al Nassr'ın gollerini ise 90+3'te Ghareeb, 90+12'de Al Fatil ve 90+13'te Maran attı.

Zirveyi kaybettiler

Alınan bu sonuçlar Al Nassr 46 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu. Al Batin ise 6 puanda kaldı. Al Nassr gelecek hafta Al İttihad'a konuk olurken, Al Batin evinde Khaleej'i ağırlayacak.

#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Al Batin
#Suudi Arabistan Pro Lig
34 dakika önce
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ÖZET | Al Nassr-Al Batin: 3-1
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