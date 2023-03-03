Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr evinde Al Batin'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu üç golle 3-1 kazandı. Maçın ilk golünü 17. dakikada Lopez attı. Al Nassr'ın gollerini ise 90+3'te Ghareeb, 90+12'de Al Fatil ve 90+13'te Maran attı.