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Al Nassr logosunda değişikliğe gitti

Al Nassr logosunda değişikliğe gitti

22:0919/05/2025, Pazartesi
AA
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Al Nassr'ın yeni logosu.
Al Nassr'ın yeni logosu.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, logosunu değiştirdiğini açıkladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, logosunu değiştirdiğini açıkladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoyla duyurulan değişikliğin, kulübün kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla yapıldığı belirtildi.



"Zafer logosu" olarak betimlenen yeni logoda kulübün ismi sadece "Nassr" olarak yer aldı.




#Al Nassr
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