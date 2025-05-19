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11 puan farkla lider oldular ama şampiyon olamadılar

11 puan farkla lider oldular ama şampiyon olamadılar

21:1919/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya futbolunda birçok ligde son haftalarda şampiyonluklar el değiştirmiştir. Ancak dün oynanan bir maçın sonunda yaşananlar uzun süre unutulmayacak türden.

Futbol dünyasında kaçan unutulmaz şampiyonluk hikayelerinden bir tanesi de Moldova Ligi'nde yaşandı. Normal sezonu 11 puan farkla lider tamamlayan Sheriff takımı ligi şampiyon tamamlayamadı.

Normal sezonda en yakın takipçisine 11 puan fark atan Sheriff, şampiyonluk grubunda ise istediği sonuçları alamadı. Play-Off'larla şampiyonun belirlendiği ligde Milsami son maçta rakibinden 1 puan aldı ve ligi şampiyon tamamladı.

Sheriff takımını tutan futbolseverler, ligdeki play-off sistemine isyan etti. 11 puan farkla şampiyonluk grubuna dahil olan kulübün destekçileri bu sistemin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Moldova Ligi'ni şampiyon tamamlayan Milsami ise büyük bir sevinç yaşadı. Rakiplerinin gerisinden gelerek kupaya uzanan takımın taraftarları yaşanan zaferi 'unutulmaz bir şampiyonluk başarısı' olarak adlandırdı.

Milsami son olarak 2014-2015 sezonunda 1. sırayı elde etmişti.

Moldova Ligi'nin en başarılı takımı olan Sheriff, 21 kez şampiyon olma başarısı göstermişti.

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