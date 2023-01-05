Ronaldolu Al Nassr bugün sahaya çıkıyor

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde maç fazlasıyla lider konumda Al Nasrr, 12. hafta mücadelesinde Al Tai'yi konuk edecek.
Futbolseverler Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak dünyada büyük yankı uyandıran Al Nasrr'ın bu maçıyla ilgili detayları araştırıyor.
Ronaldolu Al Nassr'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Al Nasrr-Al Tai arasındaki maç bugün oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma Suudi Arabistan kanalı SSC Sport'tan yayınlanacak.
Al Nasrr-Al Tai maçının canlı anlatımını ise haberimizden takip edebilirsiniz.
Ronaldo ilk maçına ne zaman çıkacak?
Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla idmanlara çıktı. Portekizli yıldızın bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.