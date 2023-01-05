Spor Ronaldolu Al Nassr bugün sahaya çıkıyor
FUTBOL FUTBOL

Ronaldolu Al Nassr bugün sahaya çıkıyor

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak bütün dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, bugün lig maçında Al Tai ile karşılaşacak. Peki maçta Ronaldo forma giyecek mi? Al Nassr-Al Tai maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği bu soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ronaldo oynayacak mı?
Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde maç fazlasıyla lider konumda Al Nasrr, 12. hafta mücadelesinde Al Tai'yi konuk edecek.

Futbolseverler Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak dünyada büyük yankı uyandıran Al Nasrr'ın bu maçıyla ilgili detayları araştırıyor.

Al Nassr'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Nasrr-Al Tai arasındaki maç bugün oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma Suudi Arabistan kanalı SSC Sport'tan yayınlanacak.

Al Nasrr-Al Tai maçının canlı anlatımını ise haberimizden takip edebilirsiniz.

Ronaldo oynayacak mı?

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla idmanlara çıktı. Ancak Portekizli yıldızın bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ronaldo için Newcastle cephesinden yalanlama
SPOR
Ronaldo için Newcastle cephesinden yalanlama

Al Nassr-Al-Ta'ee maçı canlı
Yabancı kontenjanına takıldı

Yabancı
kontenjanına takıldı

​Ronaldo'yla ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
Derbiyedeplasman yasağı

Derbiye
deplasman yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.
Diğer maçların kayıtları paylaşılacak mı?

Diğer maçların
kayıtları paylaşılacak mı?

​TFF Başkanı merak edilen soruya cevap verdi.
'Kırgın değilim'

'Kırgın değilim'

​Kenan Karaman'dan Beşiktaş açıklaması.
Fenerbahçe <br>formasıyla çok farklı

Fenerbahçe
formasıyla çok farklı

Michy Batshuayi Jorge Jesus ile farklı bir kimliğe büründü.
Şenol Güneş <br>listeye ekledi

Şenol Güneş
listeye ekledi

​Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda.
Avcı'dan <br>zorunlu rotasyon

Avcı'dan
zorunlu rotasyon

Trabzonspor bugün sahasında kritik bir maça çıkacak.
Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Okan Buruk'tan derbi mesajı

Okan Buruk'tan derbi mesajı

​'Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz'
'Oyuncularıma teşekkür ediyorum'

'Oyuncularıma teşekkür ediyorum'

​Ömer Erdoğan Galatasaray maçını değerlendirdi
Konya'da kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

​Ev sahibi ekip iki kez öne geçtiği maçta kazanamadı.
Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

​Yıldız golcünün sevinci gündem oldu
Selçuk İnan <br>ilk galibiyetini aldı

Selçuk İnan
ilk galibiyetini aldı

​Selçuk İnan galibiyetle tanıştı
Andrea Pirlo'dan <br>dikkat çekici galibiyet

Andrea Pirlo'dan
dikkat çekici galibiyet

​Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.