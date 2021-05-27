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Alanya'da kardeşlik maçı: Türkiye-Azerbaycan (CANLI)

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesinde Antalya'nın Alanya ilçesinde Azerbaycan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyada kardeşlik maçı: Türkiye-Azerbaycan (CANLI)
Türkiye-Azerbaycan

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçını kardeş ülke Azerbaycan ile Alanya'da yapacak. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

A Milli Takımımızın Azerbaycan maçı 11'i;

  • Altay Bayındır; Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz; Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı; Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Halil Akbunar; Halil Dervişoğlu.

Milli takımda Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu Azerbaycan karşısında ilk kez A Milli formayı giyecekler.

Azerbaycan’ın 11’i:

  • Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev
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