Alanya'da kardeşlik maçı: Türkiye-Azerbaycan (CANLI)

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçını kardeş ülke Azerbaycan ile Alanya'da yapacak. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
A Milli Takımımızın Azerbaycan maçı 11'i;
- Altay Bayındır; Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz; Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı; Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Halil Akbunar; Halil Dervişoğlu.
Milli takımda Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu Azerbaycan karşısında ilk kez A Milli formayı giyecekler.
Azerbaycan’ın 11’i:
- Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev