Süper Lig'in 5’inci haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı.
Alanyaspor-Hatayspor maç özeti
21’inci dakikada Hatayspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden uzaklaştırdı.
29’uncu dakikada Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
43’üncü dakikada Hatayspor’un sol taraftan gelişen atağında topla ceza sahası içerisine giren Fernandes'in şutu üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
64’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova’nın ceza sahası içinden gönderdiği pasta topla buluşan Augusto’nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
74’üncü dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortayı Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, topu Cordova'ya gelmeden engelleyerek kafayla kornere gönderdi.
88’inci dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Christian'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Erce Kardeşler kurtardı.
Mücadelede berabere tamamlandı.