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Spor

Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oldu. Birçok oyuncusundan yoksun olan siyah-beyazlılar, deplasmandan 1 puanla döndü. Alanyaspor-Beşiktaş maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

17:55 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 21:05 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Masuaku ile Hadergjonaj'ın ikili mücadelesi
Masuaku ile Hadergjonaj'ın ikili mücadelesi

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Oba Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Siyah-beyazlılar, 61. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Ev sahibi ekip, bu gole 79. dakikada Ahmed Hassan ile karşılık verdi.


Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemedi. Kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamadı.


Berabere biten maçın ardından Beşiktaş puanını 55'e, Alanyaspor ise 50'ye yükseltti.


Alanyaspor 1-1 Beşiktaş maç özetini izlemek için







#Süper Lig
#Beşiktaş
#Alanyaspor
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