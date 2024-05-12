Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Oba Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, 61. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Ev sahibi ekip, bu gole 79. dakikada Ahmed Hassan ile karşılık verdi.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemedi. Kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamadı.
Berabere biten maçın ardından Beşiktaş puanını 55'e, Alanyaspor ise 50'ye yükseltti.