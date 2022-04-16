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Spor Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor 6da 6 yaptı
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Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor: 6'da 6 yaptı

Süper Lig'n 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve arka arkaya altıncı galibiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haji Wright ve 40 ile 58. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar attı. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

  • Arka arkaya altıncı galibiyet
  • Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Antalyaspor, arka arkaya altıncı galibiyetini aldı. Akdeniz ekibi aynı zamanda ligde oynadığı son 9 karşılaşmada, 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
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