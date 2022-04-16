Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor: 6'da 6 yaptı

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haji Wright ve 40 ile 58. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar attı. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.