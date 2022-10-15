Spor Süper Lig maçı sonrası taraftar otobüsüne taşlı saldırı
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Süper Lig maçı sonrası taraftar otobüsüne taşlı saldırı

Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Alanyaspor-Antalyaspor maçı sonrası neler yaşandı?
Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı.

Süper Lig'de oynanan Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.

Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.

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