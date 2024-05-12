Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.
Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.