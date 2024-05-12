Alanyaspor:

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.