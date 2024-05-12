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Spor

Alanyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

16:09 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.


Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.


Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.


Muhtemel 11'ler

Alanyaspor:
Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın, Hassan
Beşiktaş:
Mert, Masuaku, Worrall, Necip, Svensson Demir Ege, Gedson, Salih Uçan, Muçi, Muleka, Cenk








#Süper Lig
#Beşiktaş
#Alanyaspor
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