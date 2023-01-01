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Alanya'da eşitlik bozulmadı
Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekibin yenilmezlik serisi 5 maça çıkmış oldu.
Maçın ilk golünü 6. dakikada Umut Güneş atarken, konuk ekibin gollerini 59. ve 79. dakikalarda Borini attı. Borini Süper Lig'de bu sezon 12. golünü attı. Maça son noktayı 83. dakikada Cavaleiro koydu.
Alınan bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 25'e çıkartırken , Karagümürük puanını 22'ye çıkardı. Karagümürük önümüzdeki haftayı BAY geçerken, Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.
Alanyaspor-Karagümrük maç özeti