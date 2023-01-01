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Spor

ÖZET | Alanyaspor- Fatih Karagümrük: 2-2

Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karagümrük'ün yenilmezlik serisi 5 maça çıkmış oldu. Alanyaspor-Karagümrük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:57 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Alanya'da eşitlik bozulmadı

Alanya'da eşitlik bozulmadı

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekibin yenilmezlik serisi 5 maça çıkmış oldu.

Maçın ilk golünü 6. dakikada Umut Güneş atarken, konuk ekibin gollerini 59. ve 79. dakikalarda Borini attı. Borini Süper Lig'de bu sezon 12. golünü attı. Maça son noktayı 83. dakikada Cavaleiro koydu.

Alınan bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 25'e çıkartırken , Karagümürük puanını 22'ye çıkardı. Karagümürük önümüzdeki haftayı BAY geçerken, Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.

Alanyaspor-Karagümrük maç özeti

  • 6. dakikada Fatih Karagümrük’ün yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası dışından topu kazanan Umut Güneş, direkt kaleyi düşündü. Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
  • 25. dakikada Yusuf Özdemir’in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca’nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
  • 38. dakikada Efecan Karaca’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Furkan Bayır’ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  • 45+ 1. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıdı. Ön direğe açtığı ortada Efkan Bekiroğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

Alanyaspor-Karagümrük maç özeti



#Alanyaspor
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
1 saat önce
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ÖZET | Alanyaspor- Fatih Karagümrük: 2-2
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