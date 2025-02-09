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Alanyaspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Fenerbahçe

15:449/02/2025, dimanche
G: 9/02/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Eksik Fenerbahçe Alanya önünde.
Eksik Fenerbahçe Alanya önünde.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Maçın hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Fenerbahçe'de 9 eksik var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamıyor.


Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroda yer almıyor.


Maçın 11'leri

Fenerbahçe:
İrfan Can, Levent, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko.
Alanyaspor:
Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf, Hwang










#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Alanyaspor

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