Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gain Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ile 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.





4000'nci gol Sebastian Szymanski'den

Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı.





Dokuz eksikle karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de iki sakatlık daha yaşandı. Çağlar Söyüncü ile İsmail Yüksek sakatlanarak maça devam edemedi.





Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 54 yaparak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.





Maçın önemli dakikaları:

7' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta Yusuf Karagöz topa hakim olmayı başardı.

11' Çağlar Söyüncü topsuz alanda yerde kaldı. Adalesini tutan 28 yaşındaki stoper oyuncusu oyuna devam edemedi. Yerine Sofyan Amrabat dahil oldu.

22' Anderson Talisca'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleciden sekti. Pozisyon takibinde topu alan Oğuz Aydın arka direkteki Szymanski'yi gördü. Polonyalı futbolcu topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

43' Talisca farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in ceza sahası içine açtığı ortada kale önünde Talisca'nın kafasında meşin yuvarlak sol köşede ağlarla buluştu: 0-2.

İKİNCİ YARI

56' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fidan Aliti'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.





67' Loide Augusto'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Richard Candido'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi. Pozisyonun devamında Florent Hadergjonaj'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

77' Yusuf Özdemir'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Sergio Cordova'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

90' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Loide Augusto'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat topa hakim olmayı başardı.





ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Fenerbahçe 9 eksikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroda yer almadı.





4000'nci gol Szymanski'den geldi

Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı. Fenerbahçe'nin lig tarihinde 1000. golünü Ergun Öztuna, 2 bininci lig golüne ise Nijeryalı futbolcu Uche ve sarı-lacivertlilerde birçok başarıya imza atan Alex de Souza, 3 bininci golü atarak adını tarihe yazdırmıştı.









Öte yandan maç öncesi Alanyaspor ile 400. maçına çıkan Efecan Karaca'ya başkan Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket verildi.





Talisca'dan ligde ilk gol

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Anderson Talisca, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında atan Brezilyalı futbolcu, ligde de Alanyaspor'a karşı fileleri havalandırdı. Talisca, 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ortasına iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Başarılı hücum oyuncusu 19 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Szymanski cezalı duruma düştü

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, karşılaşmanın son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında sarı kart gören Szymanski, bugün de sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı. Szymanski, gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.





9. kez kaleyi gole kapattı

Bu sezon ligde 6. kez forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor'a geçit vermedi. Sarı-lacivertliler bu sezon 9 maçını gol yemeden tamamladı.

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